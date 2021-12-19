2021/12/19 | 08:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استهدف هجوم بصاروخين نوع كاتيوشا فجر الأحد المنطقة الخضراء في وسط بغداد حيث توجد السفارة الأمريكية، حسبما أفادت القوات الأمنية العراقية.وأوضحت القوات الأمنية أن “أحد الصاروخين تمّ إسقاطه، بالجو بواسطة منظومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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