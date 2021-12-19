2021/12/19 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق ‏الاستثناء: إخراج ما بعد أداة الاستثناء عن حكم ما قبلها، نحو: (قدِمَ المدعُوُّونَ إلاّ خالداً).



هذا يعني أن المتكلم أخرج خالداً من حكم المدعوّينَ، وهو القدوم، وقد استخدم لهذا الغرض أداة الاستثناء (إلآّ) ؛ فما بعد أداة الاستثناء، (خالد) مُستثنى، وما قبلها، (المدعوّونَ) مُستثنى منه.الاستثناء نوعان: 1- الاستثناء التام: عندما يكون الكلام تامّاً:المقصود بالكلام التام أن أركان الاستث ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيءٌ من اللغة العربية ح 24 (أسلوب الاستثناء) خاص ليوم اللغة العربية. - مديح الصادق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيءٌ من اللغة العربية ح 24 (أسلوب الاستثناء) خاص ليوم اللغة العربية. - مديح الصادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).