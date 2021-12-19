حقيقة الإصلاح الديني في الإسلام - سامح عسكر

2021/12/19 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر في مناظرة عقدت بيني وبين الأستاذ "حامد عبدالصمد" في اليوتيوب، حيث عرَض علي الأستاذ أيمن عجمي إجراء حوار سماه عاصفا حول حقيقة "الإصلاح في الإسلام" وبالطبع فالمناظرة هي بين رأيين متعارضين بشكل كبير، فالأول يمثل جانب الإيمان وفقا لدعاة التناظر، والثاني يمثل الجانب اللاديني الذي يرى أن الإسلام غير مؤهل للإصلاح والأوجب تركه..وقد ضرب مثالا على ذلك بالسيارة العاطلة التي لا يجوز إصلاحها سوى بالنزول..في إش ......





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