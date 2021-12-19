الجزيري يتمنى لو اقترنت جائزة الهداف بلقب كاس العرب

2021/12/19 | 08:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع أكد مهاجم منتخب تونس سيف الدين الجزيري أنه تمنى أن يقترن تتويجه بالحذاء الذهبي وجائزة الهداف بحصول فريقه على كأس العرب لإسعاد الجماهير التونسية، لكن الفرحة لم تكتمل بعد الهزيمة أمام الجزائر بثنائية نظيفة. وقال سيف الدين الجزيري ان " المباراة كانت صعبة للغاية ومع ذلك دخلناها بقوة وبعزيمة كبيرة، لكن لم نكن موفقين ولم نتمكن من حسم الفرص التي أتيحت لنا."وأضاف الجزيري ان " امامنا مواعيد مهمة في كأس إفريقيا والجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وسنقدم كل ما لدينا لإسعاد الشعب التونس".وتابع الجزيري ان " جائزة الحذاء الذهبي التي حصلت عليها أهديها للجمهور التونسي الذي دعمنا وشجعنا منذ أول مباراة إلى النهائي".المصدر/ كورة

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