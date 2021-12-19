2021/12/19 | 08:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بلغت حصيلة الاعتقالات في تركيا خلال الأسبوع الماضي 176 شخصا بتهمة الإرهاب، حيث كان العدد الأكبر في العاصمة أنقرة باعتقال 102 شخصا الثلاثاء، بينهم 63 موظفا حكوميا مفصولا.وأشارت مصادر مطلعة إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا..



صدور مذكرات اعتقال بحق 176 متهما بالإرهاب المركز الخبري الوطني.

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