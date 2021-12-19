المنطقة الخضراء تتعرض لقصف بواسطة صواريخ الكاتيوشا

2021/12/19 | 08:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تفجير الصاروخ الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام اما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات.

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