أوميكرون ينتشر في 89 دولة

2021/12/19 | 08:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اكتشاف حالات إصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا في 89 دولة، لكن هناك تساؤلات ما زالت مطروحة عن مستوى التهديد الذي تمثله السلالة الجديدة.

وذكرت المنظمة الأممية أن حالات أوميكرون تتضاعف كل يوم ونصف إلى ثلاثة أيام في الدول التي تم اكتشاف حالات فيها، ووصفت المنظمة سلالة أوميكرون بأنها تفوق سلالة دلتا في إمكانية الانتشار، ومن المتوقع أن تفوق سلالة أوميكرون سلالة دلتا في عدد الحالات في هذه الدول.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتضح بعد سبب انتشار أوميكرون السريع، فقد يرجع إلى قابلية العدوى الفائقة المتأصلة أو قدرة أكبر على تجنب المناعة المكتسبة من اللقاحات أو الإصابات السابقة، أو خليط منهما.

وذكر الموجز الفني المحدث للمنظمة عن أوميكرون: “ما زالت البيانات عن الخطورة الإكلينيكية لأوميكرون محدودة، ما زالت هناك حاجة إلى المزيد من البيانات لفهم مواصفات الخطورة ومدى تأثر الخطورة بالتطعيم والمناعة المسبقة”.

وحذرت “تواصل حالات النقل إلى المستشفى الارتفاع في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن المحتمل أن تصل العديد من أنظمة الرعاية الصحية لطاقتها الاستيعابية القصوى سريعاً، نظراً للزيادة السريعة للحالات”.

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