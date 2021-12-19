شاهد انهيار جسر على طريق سريع قطعة واحدة في الصين

2021/12/19 | 08:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام حكومية صينية بسقوط 3 قتلى على الأقل جراء انهيار جسر على طريق سريع في محافظة هوبي وسط البلاد السبت، فيما لا تزال السلطات تحقق في الحادث.

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