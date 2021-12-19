رونالدو البرازيلي يشتري نادي بداياته “كروزيرو”

2021/12/19 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدو أنه اشترى نادي “كروزيرو” الذي منح بطل مونديال 2002 فرصته الاحترافية الأولى، إلا أنه يلعب منذ موسمين في دوري الدرجة الثانية المحلي.وقال رئيس النادي سيرجيو […]

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