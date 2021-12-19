الحشد الشعبي ينشر صوراً ليلية من معركة شرق صلاح الدين

2021/12/19 | 08:57 - المصدر: وكالة ناس

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تمكنت قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، السبت، من قتل أحد عناصر فلول “داعش” الارهابي شرق صلاح الدين.

جاء ذلك خلال الاشتباكات التي اندلعت، مساء اليوم، بين قوة من اللواء التاسع ومجموعة من فلول “داعش” الارهابي في منطقة العيث شرق صلاح الدين.

واسفرت الاشتباكات عن استشهاد أحد مقاتلي اللواء التاسع.

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