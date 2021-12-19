2021/12/19 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفتْ وزارة الموارد المائية، عن ان موجة الامطار الغزيرة الـتـي هطلت عـلـى المـحـافـظـات الـشـمـالـيـة، هـي بـدايـة نهاية مرحلة الجفاف التي مرت بها البلاد لثلاثة مواسم متتالية،” منوهة بـان “الموقف المائي للبلاد في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة مطمئنة من وزير الموارد: سيول الإقليم بداية لنهاية الجفاف المركز الخبري الوطني.

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