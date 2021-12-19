بعد تراجع نسب الملقحين.. الصحة تحذر من الإصابة بأوميكرون

2021/12/19 | 09:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحصائيات أعداد الطلبة الملقحين هي الاخرى كانت دون المستوى المطلوب.

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