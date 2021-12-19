تفكيك وتفجير عبوتين ناسفتين شمالي بابل

2021/12/19 | 09:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/فجرت قوة مشتركة من الاستخبارات وشرطة مكافحة الإرهاب صباح اليوم عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين على الطريق السريع الرابط بابل بالعاصمة بغداد شمالي الحلة دون إصابات.وقال مصدر في القوة" ان قوة أمنية مشتركة من الاستخبارات وشرطة مكافحة الإرهاب فجرت عن بعد عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين على الطريق السريع الرابط بين بابل وبغداد الاولى قرب قاعدة للجيش في ناحية جبلة والأخرى قرب جسر رقم خمسة شمال الحلة دون إصابات./انتهى

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