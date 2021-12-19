موسكو تعلن استعدادها لإجراء محادثات لتحويل سيناريو المواجهة العسكري مع الولايات المتحدة إلى عملية سياسية

2021/12/19 | 09:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن المقترحات الأمنية التي قدمتها بلاده إلى الولايات المتحدة هي محاولة لتحويل السيناريو العسكري المحتمل إلى عملية سياسية.ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن غروشكو قوله : إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات لتحويل سيناريو المواجهة العسكري..إلى عملية سياسية تعزز بالفعل الأمن العسكري.وذكرت روسيا، التي تعزز وجود قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، أنها تريد ضمانة ملزمة قانونا بأن حلف شمال الأطلسي سيتخلى عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا./انتهى3

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