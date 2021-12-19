روسيا: المقترحات الأمنية تهدف إلى تجنب السيناريو العسكري

2021/12/19 | 09:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن المقترحات الأمنية التي قدمتها بلاده إلى الولايات المتحدة هي محاولة لتحويل السيناريو العسكري المحتمل إلى عملية سياسية.

وقالت روسيا التي تعزز وجود قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، أول أمس الجمعة إنها تريد ضمانة ملزمة قانوناً بأن حلف شمال الأطلسي سيتخلى عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن جروشكو قوله، إن “موسكو مستعدة لإجراء محادثات لتحويل سيناريو المواجهة العسكري إلى عملية سياسية تعزز بالفعل الأمن العسكري”.

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