2021/12/19 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الاحد، الى استمرار موجة الامطار في بعض المناطق، وهطول ثلوج على بعض المناطق الجبلية.

وقال المتنبئ الجوي حسين الاسدي في ايضاح تابعه NRT عربية، (19 كانون الاول 2021)، ان "خرائط الطقس تشير الى توقف فرص الامطار في مدينة البصرة ظهر اليوم، لتستمر في الاجزاء الجنوبية من مدينة البصرة حتى العصر، لتستقر بعدها الاجواء مؤقتا".

واضاف، "وفيما يخص مدن دهوك واربيل والسليمانية وربما شمال الموصل، فستستمر فرص الامطار اليوم وعلى فترات تنتهي بعد ظهر اليوم تقريبا، وتستمر حتى المساء في اربيل ودهوك، ليصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية، فيما ستكون اجواء باقي المناطق مستقرة".

وتابع، "ومن يوم غد الاثنين، يقترب منخفض جوي جديد نحو سماء البلاد، ليجلب فرص امطار تبدأ صباح يوم غد الاثنين، لتشمل اغلب مناطق وسط وجنوب البلاد والمنطقة الشمالية، بينما ستكون بتاثير ضعيف في غرب البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس: الامطار مستمرة في عدة مناطق.. وثلوج تلوح في الافق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس: الامطار مستمرة في عدة مناطق.. وثلوج تلوح في الافق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).