2021/12/19 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أسدل الستار على بطولة كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021” التي أقيمت لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وتوج المنتخب الجزائري بلقبها لأول مرة في تاريخه.واستضافت قطر النسخة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تم توزيع 25 مليون دولار على منتخبات كأس العرب؟..



750 الف دولار للعراق المركز الخبري الوطني.

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