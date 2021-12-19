2021/12/19 | 09:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عثرت القوات الأمنية، السبت، على جثة شاب، أقدم على الانتحار داخل أحد فنادق منطقة السعدون ببغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مصدر محلي لـ "ناس"، (18 كانون الأول 2021)، إن "شابا يبلغ من العمر نحو 26 عاماً، قام بالانتحار داخل شقة كانت يستأجرها في أحد فنادق منطقة السعدون".

وأضاف المصدر أن "الشاب كان يعيش بمفرده داخل الشقة"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت الأجهزة الامنية تحقيقاً في ملابسات الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة شاب ’منتحراً’ داخل أحد فنادق شارع السعدون) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة شاب ’منتحراً’ داخل أحد فنادق شارع السعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).