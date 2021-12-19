قصف يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

2021/12/19 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد، إلى قصف بصاروخي كاتيوشا، اسفر عن أضرار مادية.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت الى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا”.وأوضحت، انه “تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، …

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