الموقف المروري في جانب الكرخ

2021/12/19 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) الموقف المروري لبعض المناطق في بغداد، حيث كان وضع الاختناقات المرورية في العاصمة كالتالي:

نفق الشرطة مزدحم جداً

التاجي سيطرة الشؤون الازدحام المروري ازدحام مروري بسبب السير العكسي

حادث شارع السكة مقابل مستشفى الكرخ

سيطرة الطابقين باتجاه الكرادة ازدحام

الطريق من سوق الاثوريين باتجاه تقاطع المصافي مزدحم

الطريق من مفرق الدورة باتجاه سريع البياع باتجاه جامع ام الطبول مزدحم بسبب الكليات

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