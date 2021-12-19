بالتعليم والعلوم اكتسبت كوبا المناعة ضد الأوبئة والحصار الامبريالي - سعيد مضيه

2021/12/19 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه فيدل كاسترو: وطننا سوف يضم في المستقبل كوكبة متميزة من رجال الفكر والباحثين والعلماء مايك ويتني طبيب أطفال متقاعد يعمل حاليا صحفيا ومحللا سياسي يعيش في ماينه بالولايات المتحدة، نشر يوم 16 ديسمبر /كانون اول الحالي مقالة عن كوبا ومنجزاتها في مجال البحوث العلمية ، خاصة الدوائية.



جاء فيها: يلعب التعليم دورا مركزيا في النموذج الكوبي للاشتراكية .



يتجلى في الأداء الناجح تكريس الحكومة الثو ......





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