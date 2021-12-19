الفلسفة ضد الدوغمائية - زهير الخويلدي

2021/12/19 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي الدوغماتية هي العقيدة القائلة بأن العقل البشري قادر على معرفة الحقيقة، أي الوجود، كما هو في حد ذاته، وبغض النظر عن التمثيل الذي لدينا منه: في كلمة واحدة، المطلق.



قال مونتين: "أي شخص يبحث عن شيء ما، يتعلق الأمر بهذه النقطة، إما أنه يملي أنه قد وجده، أو أنه لا يمكن العثور عليه، أو أنه لا يزال يبحث عنه.



تنقسم الفلسفة إلى هؤلاء الثلاثة الأنواع: الغرض منها هو البحث عن الحقيقة والعلم واليقين.



اعتقد المش ......





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