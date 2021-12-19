الحشد الشعبي يدمر مخابئ لـ”داعش” في كركوك

2021/12/19 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دمرت قوات الحشد الشعبي، الاحد، مخابئ لفلول “داعش” الاجرامي في محافظة كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من اللواء 40 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لعدة […]

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