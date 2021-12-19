الحشد الشعبي يقتل احد عناصر داعش في صلاح الدين

2021/12/19 | 09:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تفاصيل اشتباك اندلع مع تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.وذكر الحشد في بيان، انه “تمكنت قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، من قتل أحد عناصر فلول داعش الارهابي شرق صلاح الدين”.وأضاف أن ذلك جاء “خلال الاشتباكات التي اندلعت، ليل السبت، بين قوة من اللواء التاسع ومجموعة من […]

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