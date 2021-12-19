بعد موجة الامطار… الموارد المائية: دخلنا مرحلة “بداية نهاية” الجفاف

2021/12/19 | 09:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعتبرت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، أن موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظات الشمالية، هي “بداية نهاية” مرحلة الجفاف التي مرت بها البلاد لثلاثة مواسم متتالية.وقال الوزير مهدي الحمداني في تصريح له إن “زيارته إلى صلاح الدين وقبلها نينوى، تأتي لمتابعة ملف السيول، اذ يشهد سد الدبس إطلاقات جيدة جاري متابعتها على …

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