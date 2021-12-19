الشرطة يتوج بطلاً للتايكواندو في بطولة أندية العراق

2021/12/19 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حصل فريق الشرطة على المركز الأول في ختام منافسات بطولة أندية العراق بالتايكواندو التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة 46 فريقاً في قاعة الشعب الدولي.وأحرز فريق أمانة بغداد المركز الثاني، وحلَّ فريق الشورجة في المركز الثالث، فيما جاءَ فريق الميناء رابعاً.وشهدت المنافسات الختامية مواجهاتٍ قوية، وحصلَ فريق الشرطة على أربعة اوسمة متنوعةٍ، بوسام ذهبي وفضيتين وبرونزية، إذ استطاعَ اللاعب علي عبد الكريم من حصد المركز الأول بوزن فوق الثقيل، وحصل اللاعبان محمد رحيم وسجاد محمد على الوسامين الفضيين بوزن (58)كغم و( 68)كغم،فيما حصلَ اللاعب عبدالله فرحان على المركز الثالث بوزن (80)كغم. يشارُ الى ان فريق الشرطة حصد ثمانية أوسمةٍ في البطولة ليحصل على لقب بطولة أندية العراق بالتايكواندو فرقياً.

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