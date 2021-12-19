2021/12/19 | 09:43 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع أربعة أشخاص بينهم طفلان بتحطم طائرة في أستراليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/19 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع أربعة أشخاص بينهم طفلان بتحطم طائرة في أستراليا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع أربعة أشخاص بينهم طفلان بتحطم طائرة في أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).