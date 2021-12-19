بسبب أوميكرون.. إسرائيل تستعد لضم أميركا وألمانيا وكندا للقائمة الحمراء

2021/12/19 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد إسرائيل لإضافة عدد من دول إلى "القائمة الحمراء" التي يحظر السفر إليها ويلزم العائدون منها بالحجر الصحي في الفندق، وذلك مع ورود بيانات بأن المتحور أوميكرون سوف ينتشر بشكل كبير في البلاد.

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