بالصور.. تظاهرات “غاضبة” بالناصرية تغلق أبرز شوارعها وتطالب بالخدمات

2021/12/19 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تظاهر العشرات من أهالي الناصرية، صباح اليوم الأحد، احتجاجا على سوء الخدمات.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن العشرات من أهالي منطقة المهيدية في صوب الشامية تظاهروا وأغلقوا قطع الطريق الرئيسي […]

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تظاهرات “غاضبة” بالناصرية تغلق أبرز شوارعها وتطالب بالخدمات المركز الخبري الوطني.

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