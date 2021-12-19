الصحة: دخول اوميكرون للعراق وارد جدًا

2021/12/19 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة الصحة العراقية يوم السبت عدم تسجيل أية إصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صوتي إن العراق يسجل أية إصابة بمتحور “أوميكرون” لغاية الآن “رغم أن الأمر وارد وممكن جداً”.

وأضاف أن وزارة الصحة مستعدة لمواجهة متحور “أوميكرون”، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس من بينها ارتداء الكمامات واستعمال مواد التعقيم وتلقي لقاح كورونا.

وشدد البدر على أن تلقي اللقاح المضاد لكورونا وخاصة الجرعة الثالثة تؤمن الحماية من جميع سلالات الفيروس من ضمنها المتحور الجديد.

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