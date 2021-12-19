صحف الاحد تتابع التحالفات السياسية والسيول التي اجتاحت بعض مناطق البلاد

2021/12/19 | 09:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد التحالفات السياسية والسيول التي اجتاحت بعض مناطق البلاد.صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن ائتلاف دولة القانون تاكيده ان الاطار التنسيقي لديه تفاهمات مع عدد من الكتل والمستقلين للإعلان عن تحالفاته بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات،.وقال المتحدث باسم الائتلاف، بهاء الدين النوري،”: ان زيارة وفد الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي الى تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر تعد زيارات متبادلة، حيث كانت هناك ايضا زيارة لعزم الى الاطار.مبينا: ان هذه الزيارات تأتي للتفاهم وتنسيق المواقف لمخرجات العملية الانتخابية وما حصل فيها من شبهات وكيفية معالجة تلك الشبهات.واضاف: ان الاطار التنسيقي شكل لجنة تضم ممثلين من جميع القوى داخل الاطار التنسيقي للتفاوض مع جميع الكتل السياسية دون استثناء منها الفائزة وحتى المستقلين للتشاور والتحاور ولتبادل وجهات النظر لأجل الاتفاق المبدئي.مؤكدا وجود تفاهمات مع عزم وكتل سياسية اخرى وعدد كبير من المستقلين وسيتم الاعلان عن التحالفات الجديدة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.وتابع: ليس لدينا تحفظ على كتلة معينة، وجميع الكتل التي تريد المشاركة في الحكومة وتذهب باتجاه ان تكون الحكومة قوية وتدعم متطلبات الشارع العراقي سنكون قريبين منها.لافتا الى: ان هناك كتلا سياسية فيها وجهات النظر مختلفة إلا ان في الزيارات والتحاور والتشاور يمكن الوصول الى تفاهم والى نتائج وحلول.وبشأن رئيس الوزراء المقبل، قال النوري: لم يطرح الاطار التنسيقي حتى الآن اسم رئيس الوزراء المقبل.موضحا: ان اللجان في الاطار التنسيقي ستضع مع الكتل الاخرى مواصفات رئيس الحكومة المقبل لكي يكون مدعوما من جميع الكتل.وبيّن: ان مواصفات رئيس الوزراء المقبل تتمثل بأن يكون قويا ويستطيع ان يعيد هيبة الدولة ويعيد النظام الاقتصادي، ويسيطر على السوق ويلبي متطلبات الشارع العراقي وما يحتاجه المواطنون.مؤكدا: انه حتى الآن طرح رئاسة الوزراء لم تدرج ضمن مباحثات الاطار التنسيقي مع الكتل الاخرى، وما يشاع حول ذلك فإنه عار عن الصحة.من جهته، قال المحلل السياسي، علي بيدر، إن “تحالف عزم حفّز الكتل السياسية الاخرى على المضي قدمًا في إجراء حوارات والوصول الى حالة من التوافق فيما بينها.لافتا الى: ان هناك توافقا سنيا سنيا جامعا سيرى النور قريبًا وهو يحظى بقبول شعبي .وأضاف: انه لا مناص من إجراء توافق سياسي شامل بعيدًا عن عملية فرض الارادات والجميع يخشى من المعارضة او حتى التواجد فيها.مبينا: ان البلد لا يحتمل المزيد من الازمات، وجميع المشاكل كانت نتيجة الازمة السياسية التي تمضي في طريقها للحل .واشار الى: ان التوجهات السياسية تسعى لخلق بيئة مناسبة للحوار بعيدًا عن التشنجات التي حصلت بعيد الانتخابات.مؤكدا: ان الشارع العراقي بات اكثر رقابة على العملية السياسية والتي يجب ان تقدم برنامجًا إصلاحيًا ينسجم مع رغبات الشارع .وتابع: ان المباحثات السياسية قد تفضي الى حكومة تمثل جميع المكونات التي تنوي تقديم المزيد من التنازلات لتحقيق الإصلاح خدمة للمواطن، وعكس ذلك قد نعود الى الوراء كثيرًا على حساب العراقيين.وعن السيول التي اجتاحت بعض مناطق البلاد قالت صحيفة الصباح انه ومنذ ساعات صباح، أمس السبت الباكر، بدأ عمال بلدية أربيل عملية تنظيف واسعة على أمل أن تعود الحياة الى أحياء كردجوتيار وروشنبيري وجيان الأكثر تضررا بفعل السيول، الا أن إصلاح الخراب قد يحتاج الى آليات كبيرة ووقت طويل."وتابعت هناك مشاهد مؤلمة" تعيشها المناطق الفقيرة في أربيل على عكس المترفة، التي تعد الأقل تضررا من السيول، بينما ينتقد معنيون التخطيط العمراني للمدينة الذي لم يراعِ موجات السيول، وحملوا حكومة الإقليم المسؤولية.وأودت تلك السيول الجارفة بحياة 12 شخصا في أربيل لقوا حتفهم غرقا، بينما تم تسجيل حالات فقدان مع خسائر مادية جسيمة بالمنازل والسيارات.وأعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس السبت، تخصيص مليار دينار لمواجهة تداعيات السيول.التي اجتاحت الإقليم.وذكر بيان لمنظمة روانكة الخيرية، أن "الأموال ستخصص للمتضررين من السيول لتأمين الآثاث الضرورية داخل المنزل وتأمين الأغذية ومساعدات للأسر التي تضررت أملاكها ومنازلها"، مبيناً أن "عملية صرف الأموال ستبدأ بالتنسيق مع محافظ أربيل".بغداد التي دقت ناقوس الخطر بسبب تلك السيول الجارفة، أعلنت أمانتها عن استعدادها لتقديم الدعم لمحافظة أربيل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر إسناد الدوائر الخدمية هناك ورفد الإجراءات المُتخذة في كردستان.ويقول المتخصص بقضايا البيئة والتغير المناخي، خالد سليمان، إن "أعمال البناء التي شهدتها أربيل بعد 2003 حصلت على حساب البنية التحتية من أنابيب الصرف الصحي والمنافذ المائية سواء الطبيعية أو التقليدية، إذ لم تشهد المحافظة قبل هذا التاريخ فيضانات بهذا الحجم".وأضاف أن "مدينة أربيل حاليا هشَّة أمام أي موجة مطرية، فالمياه تدور ولا تخرج"، موضحا أنها "عبارة عن بركة مياه في الوقت الحاضر، وفي موسم الصيف تعاني الجفاف".مستشار وزارة الموارد المائية الاتحادية عون ذياب دعا الى إعادة النظر بالتخطيط العمراني الذي شهدته أربيل عبر فتح منافذ جديدة لمرور الموجات الفيضانية.وكان رئيس هيئة الأنواء الجوية في أربيل فاضل ابراهيم قد توقّع بدء موجة ثانية من الأمطار والسيول يوم غد الاثنين الى جانب هطول للثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة ستستمر لغاية يوم الخميس المقبل".صحيفة الزمان اهتمت بعجز الموازنة ونقلت عن الخبير الاقتصادي باسم انطوان استبعاده ، حدوث عجز في موازنة العام المقبل بعد ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 70 دولارا للبرميل الواحد ، معربا عن امله احتساب سعر البرميل الواحد بنحو 55 دولارا في ظل نمو الطلب على الخام..وقال ان (موازنة العام المقبل بلا عجز او سيكون بشكل منخفض عن العام الجاري ، نتيجة تعاف اسعار النفط وصعودها الى اكثر من 70 دولارا للبرميل الواحد، لكن نأمل ان يتم احتساب سعر البرميل الواحد بنحو 55 دولار في ظل نمو الطلب على الخام الذي سيسهم بدوره في توفير مبالغ تعزز الواقع الاقتصادي شريطة ان تكون هناك رؤية واضحة من الحكومة لادارة الوفرة المالية التي يمكن استثمارها في مشاريع تحقق دخل اضافي لخزينة الدولة)،.واضاف ان (اسعار النفط ما زالت متماسكة ، برغم مخاوف من انتشار متحور كورونا الذي يطلق عليه اسم اوميكرون ، حيث لم يتضح بعد ان خطورته اكثر من المتحورات السابقة التي شهدتها دول العالم ، وجميع ما يتم تداوله بعيد عن الحقيقية ويراد به ارباك الوضع)، مشددا على (ضرورة ان تراع الموازنة المقبلة عملية التوازن بين الايرادات المتحققة وبنود الصرف ، وكذلك دعم القطاع الخاص لما له من دور في تحريك عجلة الاقتصاد مع استمرار اجراءات الحد من هدر الاموال وملاحقة المتورطين بالفساد).وتراجعت أسعار النفط متوجهة صوب خسارة أسبوعية مع زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون الجديد من كورونا، وهو ما عزز المخاوف من فرض قيود جديدة قد تؤثر سلبا على طلب الوقود.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 بالمئة إلى 74.43 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9 بالمئة إلى 71.71 دولار للبرميل.ويتجه برنت صوب خسارة بنسبة واحد بالمئة هذا الأسبوع، في حين يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط سينهي الأسبوع مستقراعلى صعيد متصل، أكدت وزارة النفط، أن العراق يستهلك 28 مليون لتر من البنزين يوميا.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان إن (الكميات من البنزين في جميع المحافظات تعطى وفق الحاجة التوزيعية، وأن البلاد تستهلك يومياً 28 مليون لتر من البنزين ولا توجد أي أزمة)، .وتابع ان (سعر الوقود هو 450 ديناراً وهو ،متوفر في المحطات الحكومية والأهلية)، مشدداً على أن (الشركة ملزمة بتوفير الخدمة للموازنة من خلال المحطات الحكومية والأهلية)، نافيا (زيادة أسعار الوقود في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين).فيما كشف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ان احتياطيات العراق من العملات الأجنبية ارتفعت إلى 64 مليار دولار بعد تخفيض قيمة الدينار قبل نحو عام.واشار مخيف في تصريح الى ان (تخفيض قيمة العملة ساعد في زيادة الاحتياطيات ،وأن الاقتصاد المحلي أفضل بكثير مما كان عليه في منتصف جائحة فايروس كورونا، عندما تراجعت أسعار النفط ، وكانت بغداد تجري محادثات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل)، وتابع (كنا نعقد اجتماعات مرتين خلال اليوم الواحد مع صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن وضع الحكومة المالي أفضل بكثير من السابق وان احتياطي البنك كان سينخفض إلى مستوى الثلاثينات لو لم نقم بزيادة سعر صرف الدولار، اضافة الى ان زيادة أسعار النفط ساعدت في تحسن الوضع أيضا)،ورجح مخيف ان (تستند موازنة العام المقبل إلى 45 دولارا للبرميل الواحد)، .ومضى الى القول (العراق مدين حاليا لإيران بنحو خمسة مليارات دولار ، قيمة واردات الطاقة التي تعتد ضرورية لاستمرار تشغيل المحطات الكهربائية، لكن بغداد تلتزم بالعقوبات الأمريكية التي تمنعها من دفع أي أموال لإيران)، مبينا ان (العراق دفع بعض ديون الطاقة على شكل سلع وإمدادات،حيث قام بشراء ما قيمته 250 مليون دولار من لقاحات سبوتنيك الروسية المضادة لكورونا، فضلا عن القمح لإيران)، مؤكدا ( صحة التقارير التي تفيد بأن العراق فتح حسابا لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المدعوم من الصين)،وتابع ( اودعنا نحو مئة مليون دولار في الحساب لسداد تكاليف محتملة لمشاريع بنية تحتية في المستقبل)../انتهى

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