مقتل العشرات على الاقل باعصار قوي في الفلبين

2021/12/19 | 09:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت السلطات الفلبينية عن مقتل مالايقل عن 75 شخصا جراء الإعصار راي، الذي هو أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام.وقال حاكم جزيرة بوهول السياحية (وسط البلاد)، آرثر ياب، عبر فيسبوك، إن 49 شخصا لقوا مصرعهم وفُقِد أثر 10 آخرين في منطقته، لترتفع بذلك الحصيلة المؤقتة للضحايا إلى 75 قتيلا.و ضرب /راي/ جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس و بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومتراً في الساعة.واضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس، بسبب الإعصار الذي أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في الكثير من المناطق بعدما دمّر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً وهدم مساكن./انتهى3

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