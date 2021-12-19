قائد الناتو يرغب بنشر قوات في بلغاريا ورومانيا

2021/12/19 | 09:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أن القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال تود وولترز، اقترح أن يؤسس الحلف وجوداً عسكرياً في بلغاريا ورومانيا بعد أن عززت روسيا وجود قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الصحفية، أن المقترحات التي قدمها وولترز ستوسع في الواقع من مهمة “الوجود المعزز على الجبهات” للحلف.

وينشر الحلف من خلال هذه المهمة قوات عسكرية في دول البلطيق وشرق بولندا.

ولم تنقل “دير شبيغل” هذا الحديث عن وولترز مباشرة، بل قالت إن لديها “معلومات” تفيد بأن وولترز “دعا إلى تعزيز القوات على الحدود الشرقية” لحلف شمال الأطلسي خلال اتصال عبر الفيديو مع قادة عسكريين “بالدول الشريكة”.

وأضافت أن الخطة تهدف في الواقع إلى “توسيع انتشار الحلف (ليشمل رومانيا وبلغاريا) من خلال مهمة الوجود المعزز على الجبهات”.

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