"بشر صعيد مصر".. لقطات تكسر الصورة النمطية عن مجتمع يُساء تمثيله

2021/12/19 | 09:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدف منصة "بشر الصعيد" إلى توثيق التراث الجنوبي بمختلف أنواعه ونشر قيم، وثقافة، وعادات وتقاليد مجتمع صعيد مصر من خلال التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وغيرها من الوسائل البصرية الممكنة، والأدوات اللوجستية المتاحة.

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