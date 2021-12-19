2021/12/19 | 09:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت شعبة الرقابة الصحية في قطاع سوق الشيوخ، للرعاية الصحية الاولية، اليوم الأحد، ضبط ما يقارب طن ونصف من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في أسواق القضاء جنوبي الناصرية.وقال مدير القطاع هاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية جنوبي الناصرية المركز الخبري الوطني.

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