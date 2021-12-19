2021/12/19 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اختتمت على قاعة الشعب ببغداد بطولة اندية العراق ( للمتقدمين رجال) بعد ثلاثة ايام من المنافسات القوية بين اكثر من 300 لاعب مثلوا اغلب اندية بغداد والمحافظات.واقيمت البطولة وفق الانظمة الدولية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة اولاً في ختام بطولة اندية العراق بالتايكواندو المركز الخبري الوطني.

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