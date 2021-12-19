العثور على جثة شاب “منتحراً” داخل أحد فنادق شارع السعدون

2021/12/19 | 10:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عثرت القوات الأمنية، اليوم السبت، على جثة شاب، أقدم على الانتحار داخل أحد فنادق منطقة السعدون ببغداد.وقال مصدر محلي، إن “شابا يبلغ من العمر نحو 26 عاماً، قام بالانتحار داخل شقة كانت يستأجرها في أحد فنادق منطقة السعدون”.وأضاف المصدر أن “الشاب كان يعيش بمفرده داخل الشقة”، مشيراً إلى أنه “تم نقل الجثة […]

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