2021/12/19 | 10:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yzw6g25LoYM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الظروف المعيشية تمنع اصحاب المواهب من ممارستها: بائع الخضار يغني | تقرير: مهدي غريب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الظروف المعيشية تمنع اصحاب المواهب من ممارستها: بائع الخضار يغني | تقرير: مهدي غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).