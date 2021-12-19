2021/12/19 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، خضوع مناهج الرياضيات والعلوم الى نظام التجريب.وقالت معاون المدير العام للشؤون العلمية بالمديرية العامة للمناهج بالوزارة إسراء طالب توفيق العاني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تحدد المناهج الخاضعة للنظام التجريبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد المناهج الخاضعة للنظام التجريبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد المناهج الخاضعة للنظام التجريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).