القبض على متهمين اثنين بحوزتهما 12 الف حبة مخدرة في الأنبار - عاجل

2021/12/19 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما 12 الف حبة مخدرة في الأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية شرطة الأنبار، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في مدينة الرمادي بحوزتهما كمية كبيرة من الحبوب المخدرة".

واضاف البيان، أن "القوة تمكنت من القبض على المتهمين الاثنين وضبطت بحوزتهما 12 الف حبة مخدرة من النوع "كبتاجون" مشيرة الى تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المخدرة وايداع المتهمين التوقيف وفق المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي".

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