لمخالفتها القوانين.. المرور العامة توقف 118سيارة خصوصي في بغداد

2021/12/19 | 10:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز المرور أوقفت 118 سائقا، يستقلون سيارات خصوصي.ف

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