مصر تجدد رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي

2021/12/19 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت مصر رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، وطالبت باحترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية.

وجاء ذلك رداً على التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر مساء اليوم السبت “إن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات”.

وأضاف البيان “أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة يعتبر تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.

وتابع البيان “من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير”.

وطالبت وزارة الخارجية الحكومة الألمانية بالالتفات لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.

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