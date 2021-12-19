بعد نجاحها بنقل السفير الايراني .. الحوثي يطلب من بغداد المساعدة بنقل المرضى اليمنيين

2021/12/19 | 10:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه القيادي في جماعة انصار الله الحوثية محمد علي الحوثي طلبا الى العراق .وقال الحوثي عبر / تويتر/ : الأخوة الأشقاء العراقيون كانت الأمم المتحدة التزمت بتسيير رحلات لعلاج المرضى اليمنيين، ولكنها فشلت إلا بخروج رحلة واحدة..فقلنا تؤهل مشافي اليمن بالمبالغ المرصودة ولم تقبل.وأضاف:نتمنى بعد نجاحكم بنقل السفير القيام بدور الوسيط الإنساني لإخراج المرضى، فنحن لا نمانع أي دور محايد لدول عربية أو لإحلال السلام.وكان القيادي في جماعة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام اكد امس ، إن هناك تفاهما بين الرياض وطهران جرى عبر العراق حول الوضع الصحي للسفير الإيراني بصنعاء.واضاف في تغريدة : تم بموجب تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية.وأكد عبد السلام ان : ما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية عن الصحة./انتهى3

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