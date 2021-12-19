قرقاش يكشف دلالات احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري ويتحدث عن

2021/12/19 | 10:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، الأحد، أن احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يدل على أن صفحة الخلافات بين البلدين "طُويت".

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