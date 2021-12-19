2021/12/19 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن خطر فايروس كورونا مازال قائماً، فيما أشارت الى عدم وجود توصيات بشأن تخفيف القيود.وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، في تصريح صحافي، إن “الانخفاض المستمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تؤكد عدم وجود توصيات بشأن تخفيف القيود المركز الخبري الوطني.

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