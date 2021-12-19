الصحة: العراق لايزال في خطر دخول الموجة الرابعة

2021/12/19 | 10:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن خطر فايروس كورونا مازال قائماً، فيما أشارت الى عدم وجود توصيات بشأن تخفيف القيود.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، إن “الانخفاض المستمر بإصابات كورونا لا يدل على نهاية الجائحة وعودة الحياة الطبيعية”، مبيناً، أن “الدول تعاني من ارتفاع معدل الإصابات والعراق ليس في منأى عن عودة ارتفاعها وحلول الموجة الرابعة”.

وأضاف الحلفي، أنه “إلى الآن لا يوجد أي قرار أو تعديل للتوصيات المتبعة بشأن الجائحة”، مشيراً الى أن “العراق لا يزال في خطر من ارتفاع الإصابات ودخول الموجة الرابعة”.

وفي انخفاض كبير جداً لم تشهده البلاد منذ أشهر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 9 وفيات و182 إصابة فقط بفيروس كورونا.

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