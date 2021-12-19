2021/12/19 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر في وزارة المالية الإتحادية يوم الأحد أن الوزارة باشرت بتمويل رواتب شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري للموظفين العاملين في القطاع العام.ووفقا للمصدر في حديث صحافي، إن “المصارف الحكومية، ومنافذ الدفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تشرع بتوزيع رواتب شهر كانون الأول المركز الخبري الوطني.

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