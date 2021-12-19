الصحة: خطر دخول الموجة الرابعة لا يزال قائمًا

2021/12/19 | 10:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت إلى عدم وجود توصيات بشأن تخفيف القيود (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة، أن خطر ارتفاع الإصابات في العراق ودخول الموجة الرابعة لا يزال قائمًا.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الانخفاض المستمر بإصابات كورونا لا يدل على نهاية الجائحة وعودة الحياة الطبيعية"، مبينًا أن "الدول تعاني من ارتفاع معدل الإصابات والعراق ليس في منأى عن عودة ارتفاعها وحلول الموجة الرابعة".

وأضاف الحلفي، أنه "إلى الآن لا يوجد أي قرار أو تعديل للتوصيات المتبعة بشأن الجائحة"، مشيرًا إلى أن "العراق لا يزال في خطر من ارتفاع الإصابات ودخول الموجة الرابعة".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 9 وفيات و182 إصابة فقط بفيروس كورونا.

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