الإعلام الأمني: الاستخبارات أحبطت تفجيراً مزدوجاً ضد أرتال الدعم اللوجستي

2021/12/19 | 10:30 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني=============وكالة الاستخبارات تحبط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في بابل.......................من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل اثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين احدهما ضد الدروع معدة للتفجير على الطريق السريع فوق جسر ١٦ في قضاء كوثا والثانية في قاطع الشوملي، حيث تم تفجير احدهما موقعيا وتفكيك الاخرى ورفعها من قبل خبير المتفجرات===========١٩ كانون الأول ٢٠٢١

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