بيان رسمي حول إحباط استهداف أرتال دعم لوجستي في بابل

2021/12/19 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الأحد، بياناً حول إحباط استهداف أرتال دعم لوجستي في بابل.

وقال رسول في البيان الذي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة بابل اثناء المسح الميداني، تمكنت من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين احدهما ضد الدروع معدة للتفجير على الطريق السريع والثانية في قاطع الشوملي".

وأضاف أنه "تم تفجير احدها موقعيا وتفكيك الاخرى ورفعها".

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